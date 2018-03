Десетки хиляди души се събраха тази вечер на площад в Братислава, за да протестират срещу корупцията и да поискат оставката на министър-председателя Роберт Фицо..

Over 50,000 people on the SNP square in #Bratislava #Slovakia . Biggest #protest since Velvet revolution in 1989. Very strong signal for the SK government. #StopCorruption #AllForJan pic.twitter.com/C9ELfhYu7A

Демонстрацията бе организирана след убийството на разследващия журналист Ян Куцияк, което шокира Словакия и имаше силен отзвук и в чужбина.

Up to 30 thousands ppl (acc to Slovak Public Radio and TV RTVS) sang #Slovakia anthem during anti-govt protest in capital city of Bratislava and ths more in other cities. The biggest protests since the 1989 Velvet Revolution.

Source: Jakub Goda FB - https://t.co/XtjcHExAy0 pic.twitter.com/w7MeV50c0c