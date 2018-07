В парламента на Македония 69 депутати гласуваха „за“, и един „против“ закона за ратифициране на Договора за името.

Законът веднъж вече беше подкрепен от депутатите, но президентът Георге Иванов отказа да го подпише.

Както и при предишното гласуване опозицията, която оценява договорът като капитулация на Македония, не присъства на гласуването.

В обръщение към депутатите външният министър Никола Димитров се спря на указанията на президента да не подпише закона. Дипломатът каза, че уникалността на македонската идентичност и език не е застрашена.

„Окончателното споразумение не само че не застрашава македонската идентичност, а я потвърждава както никога досега.

На практика договорът ще донесе установяване на идентичността и ще преодолее вечната борба за езика, идентичността, ще влезем в ЕС, ще печатим документите си на македонски език с македонски превод”, каза Димитров.

