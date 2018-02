Стотици хиляди се събраха в центъра на Атина, където днес се провежда масов митинг срещу евентуални компромиси от страна на Гърция в спора за официалното име на северната съседка Македония, предаде Асошиейтед прес.

Протестът е под надслов - "Македония е Гърция".

Това е вторият подобен митинг, който се провежда в Гърция от началото на годината. Първият беше в Солун, където се събраха малко над 50 хил. души.

В столицата пристигат стотици автобуси, натоварени с демонстранти от цялата страна. Мнозина пристигнаха с фериботи от островите. Според в. "Катимерини" за превоз на участниците в митинга са ангажирани 1500 автобуса.

Организаторите на протеста се надяват да се съберат около един милион демонстранти, които ще протестират срещу включването на думата "Македония" в името на северната съседка.

Очаква се днес да присъстват повечето депутати от консервативната партия Нова демокрация. Подкрепа за протеста в Атина изрази и бившият гръцки премиер Андонис Самарас, който заяви, че

това ще бъде "велик ден за страната".

Един от главните оратори ще бъде композиторът Микис Теодоракис.

Ден преди протеста домът му е бил нападнат от вандали. Полицията съобщи, че нападателите са полели с червена боя входа на сградата, а по стените са изписали със спрей заплашителни надписи.

На площад Синтагма днес Теодоракис поиска референдум за името на Македония.

"Македония беше, е и ще бъде гръцка", каза 92-годишният композитор пред огромна тълпа протестиращи в Атина.

"Ако правителството смята да подпише от името на нашата страна, няма съмнение, че първо трябва да попита гръцкия народ", каза той, наричайки съседната северна държава "незаконна".

Композиторът Микис Теодоракис на протеста в Атина Източник: ЕПА/БГНЕС

Атина се противопоставя на името на Македония, като твърди, че то подсказва, че Скопие има претенции към територията и наследството на историческия северен регион на Гърция със същото име.

Македония ще преименува летището в Скопие заради Гърция

Ципрас: Македонска нация никога не е съществувала

Водещите гръцки политици не подкрепят демонстрацията.

Те разбират, че не могат повече да отлагат решението на въпроса с името, което не е от полза на Атина.

Самият премиер Алексис Ципрас заяви, че Република Македония е призната под това име от много държави по света и в името на страната терминът Македония ще фигурира по един или друг начин. Нещо повече Ципрас отбеляза, че нерешаването на спорния въпрос само ще подкопае допълнително позициите на Гърция. Неговата теза беше подкрепена и от кмета на Солун Янис Бутарис, който заяви, че "схващането, че Македония е само гръцка е много лошо".

Лавров: Разговорите за името на Македония са заради САЩ

Предлагат ново име за Македония

Гръцките духовници припознаха протеста и част от тях ще вземат участие в него.

Източник: ЕПА/БГНЕС

Спорът за името започна още когато Македония обяви независимост от бивша Югославия през 1991 г. Атина смята, че името Македония създава предпоставки за териториални претенции спрямо северната ѝ провинция със същото име. Македония отрича това.

Нерешеният спор за името пречи на Македония да се присъедини към НАТО

заради ветото на Гърция, която вече е членка на алианса. Левите правителства в двете страни обявиха, че ще се опитат да решат спора до края на тази година.

Според публикувана неотдавна анкета близо 60% от гърците са против включването на думата "Македония" в името на бившата югославска република.

Протести в гръцката столица имаше и снощи. Демонстрантите запалиха знамето на Македония. (Вижте във видеото горе)

