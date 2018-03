Британският премиер Треза Мей обяви мерките, които Великобритания предприема спрямо Русия след отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал. Лондон гони 23 руски дипломати и прекъсва контактите на високо ниво.

В същото време тази вечер се свиква спешно открито заседание на Съвета за сигурност на ООН, предадоха световните агенции като се позоваха на съобщение от холандското председателство на Съвета.

Как ще действа Лондон след ултиматума към Москва за Скрипал

Още една „руска смърт” в Лондон, Кремъл заплаши да спре британските медии

Какво е „Новичок“ – отровата срещу Скрипал и дъщеря му

Заседанието се организира по искане на Великобритания, която спешно извика във външно министерство руския посланик в Лондон Александър Яковенко. Британският посланик в Москва Лори Бристоу и днес е бил в руското външно министерство, за да обсъди случая със Скрипал, предаде Ройтерс.

"По силата на Виенската конвенция Великобритания ще изгони 23-ма руски дипломати, за които е установено, че са необявени служители на разузнаването. Те разполагат с една седмица да напуснат" страната, обяви днес Тереза Мей пред парламента.

Тя отбеляза, че това

най-голямо експулсиране от Лондон за последните 30 години

ще намали руския разузнавателен капацитет във Великобритания за години напред. Досега Русия имаше 59 дипломати в Обединеното кралство, припомня АФП.

Министър-председателката обяви, че "временно се преустановяват всички предвидени двустранните контакти на високо равнище" с Москва, което включва и анулиране на покана към руския външен министър Сергей Лавров да посети Великобритания.

Мей каза, че британски министри и членове на кралското семейство няма да присъстват на световното първенство по футбол в Русия това лято.

Премиерът заяви, че британските власти ще засилят проверките на руски частни самолети, митническите проверки и проверките на товари, и ще замразяват руски държавни активи, ако има сведения, че те може да бъдат заплаха за сигурността на Обединеното кралство, да застрашат живота или собствеността на британски граждани или жители на страната, посочва ТАСС.

Продължавам да смятам, че пълно скъсване на диалога между Великобритания и Русия не отговаря на националните ни интереси, но след това ужасяващо деяние, насочено срещу страната ни, отношенията ни не могат да бъдат предишните, каза министър-председателката.

Мей заяви, че няма разногласия с народа на Русия, но е трагично, че президентът Владимир Путин е избрал да действа по този начин.

Няма да проявим търпимост към заплахи за живота на британци и други хора на британска територия от руското правителство, нито към крещящото нарушаване от страна на Русия на международните й ангажименти, добави тя.

BREAKING: British PM May: 23 undeclared Russian intel officers being expelled in response to Skripal nerve agent attack. https://t.co/DepKUPF2JB pic.twitter.com/ovr0Unu4SW

В полунощ изтече ултиматумът, който Лондон постави на Москва по скандала с отровения бивш руски шпионин. Въпреки крайния срок Русия не даде исканите обяснения как произвеждано от тях бойно отровно вещество е използвано за покушението срещу Сергей Скрипал.

Тереза Мей обяви, че ще бъде прието ново законодателство срещу заплахи от агенти на враждебни страни , каквито в момента има само срещу терористи.

„Ще замразим руските активи, когато имаме доказателства, че те могат да засташат живота или собствеността на британските граждани и Великобритания ще преследва „големите престъпници и корумпираните елити“ на Русия, които се помещават в страната. „Няма място за тези хора и техните пари в нашата страна“, заяви Мей.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров отхвърли като безпочвени и несериозни твърденията на Великобритания за участие на Русия в отравянето на двойния агент Сергей Скрипал и като опит да бъде въведена в заблуждение международната общност.

What we know so far about Sergei Skripal, the former Russian spy found 'in critical condition' in Salisbury https://t.co/ajX8fhZt0Y