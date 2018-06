Държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха споразумение по миграцията, след продължили над 10 часа преговори в Брюксел.

"Лидерите на 28-те страни от ЕС се споразумяха по заключителния документ от срещата на върха, включително за миграцията", заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че ще бъдат отпуснати повече средства за справяне с миграцията.

"Италия вече не е сама след тази среща на върха", заяви италианският премиер Джузепе Конте, който първоначално блокира приемането на заключителния документ на срещата на върха на ЕС по всичките теми от дневния ред заради разногласия относно решаването на миграционната криза.

Той отбеляза, че Италия ще реши по-късно дали да създаде центрове за прием на мигранти на територията си. Конте каза, че Италия не е притисната спешно да вземе това решение.

Конте съобщи, че ЕС е поел ангажимент за финансиране на фонд за помощ на африканските страни. Това бе едно от исканията на Рим към ЕС. Конте заяви и, че лидерите на ЕС са се договорили да реформират Дъблинското споразумение за мигрантите.

"Установява се нов всеобхватен принцип за оказване на прием и спасяване на мигрантите. И се признава главния принцип - всеки пристигнал в Италия пристига в Европа", каза Конте.

Конте приветства това, че в постигнатото споразумение се предвижда интегриран подход, както Италия е искала и че Европа ще е по-отговорна и по-солидарна. Той каза, че Италия е доволна от изхода от срещата и призна, че преговорите са били дълги.

Относно операциите за спасяване на мигранти Конте каза, че сега те почиват на принципа на разделяне на отговорността и ще бъдат координирани от страните съвместно. Всички кораби са длъжни да уважават законите и да не месят в операциите на либийските служби за брегова охрана, каза Конте, подчертавайки, че това трябва да се спазва най-вече от корабите на неправителствените организации.

