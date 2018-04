Руският министър на външните работи Сергей Лавров се изказа с възмущение на пресконференция, че Великобритания или отклонява, или не отговаря на руските искания за консулски достъп до Юлия Скрипал, информира ТАСС.

Лавров изрази надежда, Сергей Скрипал да излезе от комата и да не му се случва нищо лошо.

"Силно се надявам Сергей Скрипал да последва примера (на дъщеря си Юлия, която излезе от комата), защото съдейки по всичко двамата с дъщеря му са били еднакво засегнати при инцидента", каза Лавров.

Русия отрича да е отговорна за нападението от 4 март срещу бившия разузнавач Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри.

Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, suggests that the British government might have poisoned Sergei Skripal in order to cover up difficulties over Brexit: "There are other explanations". pic.twitter.com/SZhBT6UlVS