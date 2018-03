Турски изтребители са извършили няколко нарушения на гръцкото въздушно пространство в североизточната и югоизточна част на Егейско море тази седмица, съобщават медиите в Гърция.

ВИЖТЕ СУПЕРИЗТРЕБИТЕЛИТЕ F-35 В НАШАТА ГАЛЕРИЯ

Става въпрос за четири F-16, които са били въоръжени. В гръцкото въздушно пространство са навлезли и два турски военнотранспортни самолета CN-235.

Американските суперизтребители в България

Гръцки политик: Добрият турчин е мъртвият турчин

Ердоган заговори за Трета световна война

Въоръжените сили на Гърция са били вдигнати под тревога. Гръцки изтребители са прехванали и изпроводили нарушителите до границата.

Това е поредният инцидент в ескалиращото напрежение между Гърция и Турция, след като миналия месец турски военни кораби блокираха опитите за сондажи за нефт и газ в изключителната икономическа зона на Кипър.

Според Анкара находището се намира в акваторията принадлежаща на признатата единствено от Турция Севернокипърската турска република.

Гърция обаче има по-голям проблем, в който са замесени милиарди долари и САЩ.

Турските въоръжени сили очакват да приемат доставката на първите изтребители от последно поколение F-35 преди края на 2018 г. Това напълно ще промени равновесието на силите в региона. В момента Гърция и Турция имат паритет във въздуха.

Анкара е поръчала около 100 от най-скъпите изтребители в света. Производството на всеки един от тях струва над 100 милиона долара. При това самолетите се произвеждат с участието на редица турски компании, сред които Alp Aviation, Aselsan, Ayesas, Fokker Elmo, Havelsan, Kale Aerospace, MiKES, Tubitak-SAGE и TAI. По данни на възложителя „Локхийд Мартин” общите приходи на подизпълнителите в Турция от програмата за F-35 ще възлязат на близо 12 милиарда долара.

За съседните Гърция и Армения това турската армия да има самолети, които ѝ осигуряват пълно превъзходство във въздуха е сериозен проблем.

Гръцки и арменски лобита стартираха мащабна кампания в горната и долната камара на американския Конгрес, с която целят да блокират продажбата на изтребителите F-35 на Турция.

Основната теза на лобистите е, че на Анкара не може да се има доверие, особено след като купи ракетни системи С-400С от Русия. Така Турция ще може да изпробва новите руски противовъздушни радари и ракети, срещу американските изтребители от пето поколение и няма как да се гарантира, че тази информация ще остане тайна за Москва.

Кампанията официално стартира миналия месец и до този момент гръцките и арменските лобисти в САЩ, съответно от Гръцко-американския съвет на лидерите (HALC) и Арменския национален комитет за Америка (ANCA), са изпратили хиляди писма до офисите на конгресмените във Вашингтон, ангажирали са мрежи от активисти и са се свързали с всеки американски сенатор по няколко пъти.

Срещу сделката с Турция е впрегнато всяко възможно средство от непризнатия от Анкара Арменски геноцид (1915 – 1917 г.) до цивилните жертви при осъществяваната в момента от турските въоръжени сили операция „Маслинова клонка” в района на град Африн в Сирия.

Изглежда действията на лобистите имат своето отражение за влошаването на и без това обтегнатите напоследък отношения между Турция и САЩ. Турският премиер Реджеп Ердоган дори заяви тази седмица, че американските бази в Сирия вероятно са насочени срещу неговата страна.

Гърция и Армения се надяват, че ще успеят да блокират сделката, която би дала пълно въздушно превъзходство на Турция в региона на Югоизточна Европа.

The #NoJetsForTurkey campaign to block the sale of F-35 jets to #WorstAllyEver #Turkey featured in the @nytimes today.



Have you participated?



Take action now: https://t.co/jU8kId6wY2 pic.twitter.com/yL4ZWjvP45