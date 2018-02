Президентът на Кипър Никос Анастасиадис бе преизбран на поста на днешния втори кръг на изборите, съобщават информационните агенции.

При преброяване на 100% от бюлетините той получава 55,99 на сто от гласовете.

Избирателната активност е била 73%, по-ниска е от тази на президентските избори през 2013 г.

Никос Анастасиадис от десетилетия е водеща фигура на кипърската политическа сцена

Той е лидер на втората по сила политическа партия Демократически сбор (ДИСИ) за период от десет години, като е бил преизбиран пет пъти. Избран бе за депутат през 1981 г. и бе народен представител до 2013 г., когато изпълни своята основна амбиция да стане президент с избирателна подкрепа от 57,4 на сто.

Дългото му председателство на парламентарни групи му позволи да създаде широка мрежа от контакти с чужди политически лидери, което според неговите поддръжници укрепва държавническите му умения.

Той смята, че неговата консервативна и насочена към бизнеса позиция помага на икономиката да се възстанови след икономическата криза през 2013 г., която можеше да се сравни само с икономическото свиване, което последва сблъсъците през 1974 г.

Warm congrats to Prez @AnastasiadesCY for his re-election. Congrats to @StavrosMalasCY & all presidential candidates on their campaign. Great day for #Democracy. Let’s all make our beloved #Κύπρος #Kıbrıs #Cyprus a better place for all its people. 🇨🇾🇪🇺 pic.twitter.com/TsDOBCQOMX