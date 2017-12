Мащабна полицейска операция се провежда в Берлин. Издирват се четирима души след дръзко бягство от един от затворите в германската столица.

По всичко личи, че измъкването им е било много добре подготвено. Мъжете се измъкнали през дупка в бетонната стена на затвора, а след това преодолели ограда с бодлива тел.

Dramatic moment four inmates escape from Berlin prison via a TINY window https://t.co/t7rvkDTC0y