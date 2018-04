Израелските власти обявиха, че са отменили плана си да депортират африкански мигранти в Африка, а вместо това са се споразумели с Върховния комисариат на ООН за бежанците да изпратят над 16 000 от тях в западни страни, информира "Ройтерс".

На останалите мигранти, много от които са кандидати за убежище, ще им бъде позволено да останат в Израел поне още пет години, се казва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

"Израел и върховният комисар на ООН за бежанците постигнаха безпрецедентна договореност най-малко 16 250 мигранти да бъдат депортирани в западни страни", се казва в израелското съобщение, без да се уточнява кои са страните.

Говорителка на ВКБООН потвърди, че действително има такова споразумение, но не даде подробности.

Би Би Си посочва, като се позовава на премиера Нетаняху, че става дума за Канада, Германия и Италия.

