Приятели, семейство и познати на Стивън Хокинг се събраха днес да му отдадат почит на частно погребение в Кеймбридж, където британският учен прекара по-голямата част от своя изключителен живот.

Хокинг, който почина на 14 март на 76-годишна възраст, беше известен като атеист, но децата му Луси, Робърт и Тим избраха църквата на престижния университет в Кеймбридж, за да му кажат последно сбогом.

"Животът и работата на нашия баща означава много неща за много хора, както за религиозни, така и за нерелигиозни," казаха те.

След смъртта му от целия свят пристигаха писма, от кралица Елизабет II до НАСА, които отразяваха огромното му въздействие като физик и вдъхновението заради отказа му да отстъпи пред осакатяващата болест.

Погребалната служба - намираща се близо до мястото, където Хокинг е работил повече от 50 години, беше отворена само за около 500 гости, които го познаваха.

Повече хора ще присъстват на благодарствена служба в Уестминстърското абатство в Лондон на 15 юни, когато Хокинг ще бъде погребан близо до гроба на друг легендарен учен - Исак Нютон.

Актьорът Еди Редмейн, който игра образа на Хокинг в биографичната драма "Теория на всичко" през 2014 г., ще чете от Библията, след което същото ще направи Мартин Рийс, кралски астроном на Великобритания.

Хокинг беше прикован към инвалидния стол, почти напълно парализиран и неспособен да говори, освен чрез синтезатора си.

Но болестта не потисна ума му, а Хокинг стана един от най-известните и най-вдъхновяващи учени в света, известен с блясъка си и остроумието си.

Работата му се фокусира върху обединяването на относителността - естеството на пространството и времето - и квантовата теория - как се държат най-малките частици – за да обясни създаването на Вселената и как тя се управлява.

Но той също е и световна звезда - неговата книга "Кратка история на времето" от 1988 г. стана невероятен световен бестселър и той изигра сам своя образ в телевизионни предавания от "The Simpsons" до "Star Trek: The Next Generation".

Роденият на 8 януари 1942 г. Хокинг почина в дома си в Кембридж.

