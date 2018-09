Директорът на германското вътрешно разузнаване Ханс-Георг Маасен обяви, че липсва достоверна информация по време на протестите на крайната десница в град Кемниц, Източна Германия, да е имало изстъпления срещу чужденци.

Така той влезе в противоречие с твърденията на канцлера Ангела Меркел.

Според Маасен "няма доказателства, че видеоматериалите, циркулиращи в интернет, са автентични".

Той подчерта, че според внимателната оценка на правоохранителните органи "има основания да се предполага, че става дума за целенасочена дезинформация с вероятна цел да се отвлече вниманието на обществеността от убийството в Кемниц".

Веднага след първите протести в Кемниц, предизвикани от убийството на германски гражданин от двама имигранти - кандидати за убежище, Меркел каза, че от видеоматериалите "ясно личи ненавистта и свързаното с нея преследване от тълпата на невинни хора".

Тя не се съгласи с оценката на консервативния премиер на Саксония Михаел Кречмер, който заяви в регионалния парламент, че в града не е имало преследвания и погроми по време на шествията на десните, които според него са били неправилно представени в медиите.

В Бундестага информацията на погромите послужи за повод за специална нота. А редица германски медии писаха за пострадали чужди граждани, включително и българи.

Полицията в Кемниц обаче съобщи само, че е получила жалби от млад афганистанец, българин и сириец.

Позицията на Маасен е поредният политически удар за Меркел, с чието мнение изразиха несъгласие и част от нейните съюзници от лагера на германските консерватори, сред които и вътрешният министър Хорст Зеехофер.

