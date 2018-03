Международната общност е взела "обединена позиция" срещу Русия, заяви британският премиер Тереза Мей. Тя посети за пръв път мястото в английския град Солсбъри, където на 4 март бившият руски разузнавач Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени с нервно-паралитично вещество, за което Лондон твърди, че се произвежда в Русия.

Тя се срещна с хора от службите за спешна помощ и военните, разположени в югозападния английски град .

Мей също така направи частно посещение и при местен полицай, който се разболя след като работи по случая. Той остава в сериозно състояние в болница, но бил постигнат напредък в лечението му.

Май обвини Москва за атаката и в сряда съобщи за експулсирането на 23 дипломати и спирането на някои контакти на високо равнище.

Тя подписа съвместно изявление с лидерите на Франция, Германия и Съединените щати, които искат отговори от Русия, която многократно отрече каквото и да било участие.

"Това, което е важно на международната сцена - и ние сме го приели в НАТО,

в Организацията на обединените нации, ще го пренесем в Европейския съюз - е, че съюзниците стоят до нас и казват, че това е част от модел от дейността, която сме виждали от Русия в тяхната намеса, в разрушението, което те са извършили в редица страни в Европа ", каза тя.

"Това се случи в Обединеното кралство, но това можеше да се случи навсякъде и ние заемаме обща позиция срещу него."

Как ще действа Лондон след ултиматума към Русия

Още една руска смърт в Лондон

Части от Солбъри изглеждат като местопрестъпление, тъй като експертите по биологични опасности вземат проби от местата, посетени от Скрипал и дъщеря му, преди да се сринат на пейка пред търговски център.

Междувременно от Брюксел съобщиха, че министрите на външните работи на страните от ЕС ще обсъдят „случая Скрипал“ на заседанието на Съвета на ЕС на 19 март.

„Засега Великобритания не е повдигала въпроса за възможността за въвеждане на нови санкции от Евросъюза във връзка с този инцидент“, отбеляза в четвъртък източник от Съвета на ЕС. По-рано друг дипломат информира ТАСС, че „министрите ще обменят мнения за инцидента в Солсбъри преди обсъждането на темата на срещата на върха на 22-23 март“. Външният министър на Великобритания Борис Джонсън ще представи информация за хода на британското разследване по случая. По думите на дипломата след обсъждане на въпроса министрите ще излязат с изявление, след което Джонсън има намерение в същия ден да се срещне с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва няма никакво отношение към отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия, а Лондон се опитва грубо да вкара в заблуда световната общност.

И още една реакция от Русия - Москва никога не е имала програма за разработване на нервно-паралитичното вещество „Новичок“, за което се твърди, че е било използвано при атаката срещу бившия двоен агент Сергей Скрипало във Великобритяния, заяви руският заместник-външен министър Сергей Рябков.

„Искам да заявя с пълна сигурност, че Съветският съюз или Русия не са имали

програми за разработване на токсичен агент, наричан „Новичок“", каза той пред информационната агенция Интерфакс.

Той критикува остро хората, "разпространяващи информация, че програмата е съществувала", очевидно имайки предвид съветския химик Вил Мирзаянов, който първи разкри съществуването на този клас ултрамощни нервно-паралитични вещества.

Какво е "Новичок" - отровата срещу Скрипал и дъщеря му

Мей: Русия е отровила Скрипал. Москва: Цирк

Мирзаянов, който сега живее в Съединените щати, казва, че е изобретил силно токсичния нервен агент по време на Студената война и го е направил в московския институт, където е работил до началото на 90-те години.

"Ние завършихме всички изследвания в сферата на нови военни токсични агенти след присъединяването към Конвенцията за химическите оръжия и миналата година ... всички запаси от токсични агенти бяха унищожени", каза Рябков.

Путин: Предателите ще умрат. Кремъл ли отрови Скрипал

Той каза, че Съединените щати не са успели да направят същото.

"Надявам се, че дебатите около трагедията в Солсбъри няма да бъдат нов претекст за САЩ да се отклонят от това, което трябва да направят в рамките на собствените си задължения", добави той.

Wow. UK police just confirmed that 21 people have been treated after the intentional nerve agent attack that targeted ex- #Russia spy Sergei #Skripal in #Salisbury . Skripal, his daughter & 1 police officer remain in hospital. pic.twitter.com/yord25iTj6

Русия остава готова да работи с Великобритания по случая със Сергей Скрипал, но подготвя и ответни мерки. Това заяви говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, предаде БТА.

Захарова каза, че Русия както и преди е готова да работи с Великобритания при разследването на отравянето на двойния агент Сергей Скрипал, но че Лондон отказва да сътрудничи с Москва.

Захарова изрази недоумение как други страни проявяват солидарност с Великобритания, при условие че не притежават информация за случая. Истината за случая е укривана, каза тя.

Захарова отбеляза, че Русия е загрижена от използването на химическо оръжие във Великобритания. Тя определи обвиненията срещу Русия, че е замесена, като безумни.

Руският външен министър Сергей Лавров изрази надежда, че Скрипал ще се възстанови от нападението, за да хвърли светлина върху случилото се, предаде Ройтерс.

"По въпроса какви са били мотивите на нашите британски колеги, дори не се наемам да гадая. Мисля, че тези мотиви при всички случаи са нечистоплътни, защото ако бяха чистоплътни, те биха ни запознали с тях и биха дали отговори на онези въпроси, които ние задаваме, биха следвали процедурите, предвидени от Конвенцията за забрана на химическото оръжие", каза Лавров, цитиран от ТАСС, на форума "Русия - страна на възможностите" в Москва.

Here's our take on the possible poisoning of Sergei #Skripal, former #Russian spy. Found on a bench in Salisbury and now critically ill. More when we have it https://t.co/RsDc5urSK2