Полицията разследва депутат от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" заради неин антимюсюлмански коментар в социалните мрежи, направен в навечерието на Нова година, предаде "Гардиън".

Полицията помага на варварските мюсюлмански орди, които са групови изнасилвачи. Това написа заместник-председателят на евроскептичната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Беатрикс фон Щорх в Twitter, предаде Би Би Си.

Депутатката от федералния парламент в Берлин коментира публикация на властите в Кьолн. Полицията в западния град пусна в профила си в системата за микроблогове текст на арабски, честитящ Нова година. Полицията пусна такова съобщение и на английски и френски.

AfD’s Beatrix von Storch Slams Arabic Tweet By Cologne Police, Gets Banned By Twitter https://t.co/aTdLITMush pic.twitter.com/OCPKsWOYYc