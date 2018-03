Въоръжен мъж държа около час заложници в супермаркет в южния френски град Треб.

Ройтерс съощи, като се позова на кмета на града, че заложниците са освободени. Един човек е бил убит, друг е ранен.

Прокурор съобщи, че нападателят твърди, че е от "Ислямска държава".

