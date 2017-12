Френската столица е известна не само с романтиката си, историята и величието си, под блясъка се крият и други неща – например плъхове и боклуци.

Париж заринат в боклук в навечерието на Евро 2016

Парижaни живеят с плъхове от основаването на града. Привечер те могат да бъдат забелязани в целия град, дори и на най-известния булевард в света, Шанз-Елизе, докато се промъкват през тротоара. Има ги и дори в метрото, където може да изскочат на платформата, търсейки храна, оставена от пътниците, или бездомните, които прекарват нощта в метрото. Най-често те се придържат към канализацията, но напоследък започват да се появяват на повърхността, привличени от случайно или дори умишлено хвърлени храни. Друга причина са големите нива на замърсяване в града.

Но проблемът ескалира,

в момента е засегнал най-силно сградите на Министерство на вътрешните работи. Управниците са се принудили да използват нестандартен метод за борба с тях. Министерство на външните работи.

наело по официален ред две котки, които да им помогнат в неравната битка.

