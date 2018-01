Германският автомобилостроител Фолксваген (Volkswagen) се извини, след като медии съобщиха, че компанията е участвала в експеримент, при който маймуни са били принудени да вдишват отработени автомобилни газове, за да се провери токсичността на дизеловите емисии, предаде ДПА.

За пръв Volkswagen прескочи границата от 6 млн. за година

В. "Ню Йорк таймс" съобщи тази седмица, че в изследователски център в Албакърки десет маймуни са били заключени в херметично затворен контейнер с анимационни филмчета, които да отвличат вниманието им, докато вдишват отработени газове от Фолксваген Бийтъл (Volkswagen Beetle).

"Убедени сме, че научните методи, избрани тогава, са били погрешни. Щеше да бъде по-добре тези тестове изобщо да не бъдат провеждани", посочва компанията.

Фолксваген осъди всички форми на злоупотреби с животни и "помоли за прошка за това лошо поведение и неправилна преценка на някои лица".

This is horrifying! 10 monkeys were forced to inhale diesel fumes for a #Volkswagen experiment. PETA is urging @VW to END all experiments on animals! https://t.co/K5EN1cHvVs