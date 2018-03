Тийнейджърка с плосък корем роди бебе, без да разбере.

Шарлот Томсън, която сега е на 21 г. от Нюкасъл, нямала никаква представа, че е бременна, защото до последния момент влизала в старите си дрехи и тялото й не се променило по никакъв начин.

Лекарите на Острова обясняват този феномен с това, че бебето някак се развило под ребрата на момичето, което тогава била на 19 години.

I Had No Idea I Was Pregnant, Until I Gave Birth – Charlotte Thomson https://t.co/X5dOKfa8VU