Гола до кръста активистка на феминистката организация "Фемен" се опита да грабне статуята на бебето Исус от възстановката на Рождество Христово на площад "Свети Петър" във Ватикан. Тя беше задържана от полицията малко преди да грабне статуята , предаде Ройтерс.

Арестуваха активистката на „Фемен“, крещяла „Господ е жена“ във Ватикана

@Femen_France: 'Virgin Mary breaks the silence. #femen #фемен triple attack in … pic.twitter.com/fJJvkAQTGC, see more https://t.co/XDAFBJ5qi2