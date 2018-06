Поп звездата Роби Уилямс беше евакуиран от горящ хотел в Лондон.

Близо 120 пожарникари се включили в гасенето на пламъците в 12-етажната сграда в британската столица.

Уилямс и съпругата му Айда Фийлд били сред гостите на 5-звездния хотел "Мандарин Ориентъл", когато избухнал пожарът.

"Излязох на терасата и видях облаци от дим. Влязох обратно в стаята и в този момент се почука на вратата. Казаха ни да излизаме", разказва 44-годишният изпълнител.

Уилямс и жена му били в хотела преди участието на певеца в благотворителен футболен мач, организиран от "Уницеф".

Близо 300 гости и служители били евакуирани от сградата в близкия Хайд парк.

Феновете на Уилямс му изпратиха своите добри пожелания в социалните мрежи след новината за инцидента.

Robbie Williams recorded fleeing the shocking fire at Mandarin Oriental Hotel in Knightsbridge #londonfire https://t.co/rNNLJEFPm5

По това време в хотела е била и австралийската певица и актриса Холи Валанс.

В Туитър тя публикува видео на горящата сграда.

This is just terrible. #mandarinoriental just minutes ago. Went up in seconds! pic.twitter.com/0MxlFjOohD