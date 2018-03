Лидерите от Европейския съюз се съгласиха да отзоват посланика на общността в Русия Маркус Едерер за консултации в знак на солидарност с Великобритания, която обвинява Русия за нападението с нервнопаралитично вещество срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал, съобщи Ройтерс, като се позова на дипломати.

"Той е отзован за консултации", каза един от цитираните източници.

Според източник на руската агенция ТАСС някои страни от ЕС разглеждат възможността да отзоват свои дипломати от Русия или да изгонят руски от страните си. Сред тези страни били Франция, Полша, Литва, Латвия и Естония.

Късно вечерта в четвъртък на срещата на върха в Брюксел

лидерите от Европейския съюз се съгласиха, че е доста вероятно Русия да е отговорна за нападението с нервнопаралитично вещество срещу бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия

Те решиха да подкрепят оценката на Великобритания, че Русия е отговорна за нападението, въпреки че първоначално някои лидери имаха притеснения относно приписването на вина.

Според неназован източник на ТАСС дискусията е продължила 5 часа, тъй като Гърция, Кипър, Словакия и Италия са били против решението.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.