Ден преди срещата на върха ЕС – Турция утре във Варна турският президент Реджеп Ердоган заяви, че няма да допусне Западът да го поучава и няма да отстъпи пред европейските лидери, предаде БГНЕС.

„Западът се опитва да ни поучава, да ни дава съвети, оставете ги за себе си.

За всичко имам видео-документи. Утре и без друго ще бъдем заедно във Варна, подготвен съм и всичко ще им покажа.

Ще бъдем непоклатими, никакви отстъпки няма да правим“, посочи Ердоган пред участници в регионална конференция в Трабзон.

Той подчерта, че Западът завижда и ревнува, провокиран от динамичното развитие на Турция през последните 15 години.

Началото на срещата на върха е планирано за 19 ч. и ще продължи най-малко два часа, след което домакинът бойко Борисов, европейските лидери Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер ще дадат съвместна пресконференция.

Според Анадолската агенция официална Анкара очаква от ЕС конкретни стъпки за възстановяването на атмосферата на взаимното доверие, актуализиране на споразумението по Митническия съюз Турция – ЕС, либерализиране на визовия режим за турските граждани, ускоряване на процеса за финансовата помощ за сирийските бежанци в Турция и най-вече общи действия в борбата срещу тероризма.

В същото време представителите на ЕС възприемат срещата във Варна като платформа за укрепване на сътрудничеството с цел отстраняване на проблемите, натрупани в отношенията с Турция.

As Turkey's President Erdogan meets EU officials in Bulgaria on Monday for talks on improving relations, one thing Ankara will look forward to is an update to the customs union, a major trade agreement signed more than 20 years ago https://t.co/hSq0KPIcbI