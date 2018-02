Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е на официално посещение във Ватикана по покана на папа Франциск - първото на турски президент от 60 години насам.

Макрон скръцна със зъби, Турция се оправдава

Ердоган: Който се изпречи на пътя ни, ще бъде унищожен

Един от основните въпроси, които ще обсъди със Светия отец, е проблемът за Ерусалим, който нагнети отношенията между мюсюлманския и християнския свят.

Ердоган подчерта, че решението на американския президент Доналд Тръмп да обяви Ерусалим за столица на Израел е в нарушение на международното право и че с Папата са на едно и също мнение.

"Аз искам да благодаря на папа Франциск за изразената позиция. Той направи изключително важно послание към християнския свят, защото Ерусалим не е проблем само на мюсюлманите.

И двамата сме застъпници за статута на Ерусалим и изразяваме волята да го запазим. Никоя нация няма право да предприема стъпка в едностранна посока и няма право да нарушава международното право по проблем, който интересува милиони хора по света", каза Ердоган.

Други теми от дневния ред ще са отношенията между Турция и Ватикана и актуални регионални въпроси като мигрантската криза и тероризмът.

Ердоган ще се срещне с италианския президент Серджо Матарела и премиера на Италия Паоло Джентилони.

Изключителни мерки на най-високо ниво ще бъдат взети за сигурността на Ердоган и турската делегация. 3500 служители от сигурността са мобилизирани за охраната на височайшия гост.

Ден преди визитата си, турският президент даде интервю за италианския вестник „Ла Стампа“. „В европейската политика няма по-старши от мен, но Европа е длъжна да изпълнява ангажиментите си към нас така, както Турция го прави, защото ние не можем да продължим сами по пътя си към членството в ЕС“ , заяви президентът Реджеп Ердоган.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan is to meet Pope Francis, with a protest ban imposed in central Rome https://t.co/1ioNHZljuS pic.twitter.com/HEIurlB1Q1