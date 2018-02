Турският президент Реджеп Тайип Ердоган стана обект на ожесточени критики, след като се обърна към разплакано петгодишно момиченце в униформа и му каза, че за него ще бъде чест да загине в борбата.

Както съобщи Би Би Си (BBC), по време на реч на Ердоган пред привърженици на неговата Партия на справедливостта и развитието от публиката било изведено

разплакано момиченце в униформа.

„Какво имаме тук? Момиченце, какво правиш? Тук имаме наши червени баретки, но червените баретки никога не плачат!“, казал президентът на разстроеното дете.

След като забелязал, че в джоба на униформата си момиченцето има турско знаме, той добавил:

„Ако загинеш в борбата, ще положим знамето върху теб, дай боже.

Всичко е готово, нали?“, попитал Ердоган, а момиченцето потвърдило. После Ердоган го целунал по бузата и го пуснал да слезе от подиума.

