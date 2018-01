Засегнатите са около 200 000 домакинства в Северна Франция, включително 30 000 в парижкия район, ранените са над 10, съобщи днес френската електроснабдителна компания Енедис (Enedis), цитирана от Ройтерс. Около 2000 души са ангажирани с възстановяването на доставките на тока в 49 френски департамента.

Десетки хиляди евакуирани на Коледа заради "Тембин"

Ветровете на бурята "Елинор" достигнаха скорост от 140 километра в час. В социалните медии се появиха снимки на потрошени автомобили, преобърнати скелета и изкоренени дървета. Най-сериозно засегната е Нормандия, посочи "Енедис", която е подразделение на държавния енергиен гигант Е Де Еф (EDF).



Ветрове със скорост до 117 километра в час засегнаха най-голямото парижко летище "Шарл де Гол". Трафикът на полетите е нарушен, като има леки закъснения заради предпазните мерки, които се взимат, за да се качат безопасно пътниците на самолетите.



Айфеловата кула бе затворена днес за посетители заради силните ветрове.



На 1 януари снежната буря "Кармен", бушувала в Западна Франция, остави временно без електричество около 40 000 домакинства в областта Бретан, припомня Ройтерс.



"Елинор" е четвъртата буря, която връхлита Франция от началото на декември, след Ана Бруно и Кармен.



Тя продължии пътя си над Белгия и причини материални щети, съобщиха местни медии. Скоростта на вятъра е достигала 110 км/ч, със силни пориви и проливен дъжд. Според местни хора това е била най-силната буря, която помнят. Съобщава се за изкоренени дървета и за клони, паднали върху автомобили, за множество наводнени приземни помещения и отнесени покриви, за селища без ток. Няма данни за пострадали хора.

Преди седмица буря удари белгийското крайбрежие при Нюпорт, където възрастен човек загина при падането на строителен кран, а три етажа от жилищна сграда бяха разрушени. Бурята обаче наруши въздушното движение на летище Схипхол в Амстердам. Много полети бяха отменени или отложени, предаде Ройтерс.

Говорител на аерогарата заяви, че тази сутрин авиокомпаниите са отменили 176 от предвидените общо 1200 пристигащи и заминаващи полети. Очаква се този брой да нарасне, тъй през деня бурята ще се усили и ще има пориви на вятъра до 120 км/ч. Полетите, които не са отменени, са със средно закъснение от по около час.



Схипхол е националното летище на Холандия и третото по натовареност в Европа след лондонското Хийтроу и парижкото "Шарл де Гол".

Силна буря връхлетя през нощта Великобритания и Ирландия, предаде Асошиейтед прес. Тя бе съпроводена от силни дъждове, градушка и мълнии, десетки хиляди домакинства в Ирландия и Великобритания останаха без ток, заради преобърнали се автомобили бяха затворени мостове и шосета.



Waves whipped up by 80mph winds from Storm Eleanor this morning at Porthcawl, South Wales #StormEleanor @StormHour pic.twitter.com/FX6YmnP8hA