Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер даде на канцлера Ангела Меркел още две седмици, за да намери решение на ниво ЕС за прекратяване притока на мигранти.

Той заплаши, че ако този срок не бъде спазен, ще нареди на граничната полиция да връща всички мигранти.

Партията на Зеехофер единодушно реши да даде време на Меркел, за да намери решение на проблема. Очаква се германският канцлер да се опита да постигне сделка по време на срещата на върха на ЕС на 28-ми и 29-ти юни.

Предната седмица Зеехофер даде на Меркел срок от една седмица, която изтече днес. Ден по-рано вътрешните министри на Австрия, Германия и Италия заявиха, че ще сформират „ос на желаещите да се борят” с нелегалната миграция в ЕС. Това беше съобщено от австрийския канцлер Себастиан Курц.

