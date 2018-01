Влошената метеорологична обстановка и силните бури предизвикаха хаос в Европа. Жена е загинала в автомобила си в Белгия, затисната от паднало дърво, съобщава The Guardian. Има още петима жертви в

”Елинор” се стовари върху Западна Европа

Ураган взе жертви в Централна Европа, извънредно положение в Берлин

Има информация за училищен автобус с 16 деца попаднал под скършено дърво, но няма пострадали.

Скоростта на вятъра на отделни места в страната достигна 110 км/ч., нанесени са материални щети.

Белгийското пристанище Гент беше затворено заради силните ветрове, връхлетели Белгия, Холандия и Германия.

Белгия обяви оранжев код - втората най-висока степен на тревога за буря

- в северните райони, а в столицата Брюксел се наложи на някои места да бъдат спрени трамваите и бяха затворени някои обществени паркове.

Училищата на много места в Германия останаха затворени, подготвяйки се за зимна буря, която се очаква да се разрази от запад с обилен снеговалеж, дъжд и силен вятър, предаде Асошиейтед прес.

Властите предупредиха хората, особено в западна и северна Германия, да не излизат от домовете си днес, ако е възможно.

Много от влаковете в страната ще се движат по-бавно заради бурята и се очакват закъснения. В северна и южна Германия станаха множество автомобилни катастрофи заради обилния снеговалеж и хлъзгавите пътища.

Влаковете в провинция Северен Рейн-Вестфалия са спрени до второ нареждане заради силната буря "Фридерике", която минава през района, посочва ДПА. Железопътната компания "Дойче бан" заяви, че са засегнати както регионалните влакове, така и тези на дълги разстояния.

В мюнхенското летище са отменени осем полета

към и от Берлин, Хамбург, Дюселдорф и Кьолн. Броят им може да нарастне.

Метеоролозите предупредиха, че на някои места в Германия скоростта на вятъра може да достигне 160 км/ч.

Бурни ветрове връхлетяха и Великобритания, където хиляди домове останаха без електричество

в югоизточна Англия, отбелязва Асошиейтед прес. Ветровете със скорост до 110 км/ч повредиха част от електрическата мрежа на влаковете и повалиха дървета върху релсите, предизвиквайки големи закъснения на железопътния транспорт.

Drivers warned to proceed with "extreme caution" in continuing winter conditions https://t.co/9PeesazpI3 #windy

Пътната обстановка в части на Шотландия е крайно опасна. Властите предупредиха шофьорите да не пътуват заради бурния вятър, обилния снеговалеж и заледяването.

Амстердамското летище "Схипхол" бе затворено напълно за полети

заради силната буря. По-рано авиокомпания Ер Франс-Ка Ел Ем (Air France-KLM) отмени 228 полета по европейски маршрути от и до "Схипхол".

Hundreds of flights have been cancelled as a #storm shuts Amsterdam's Schiphol airport https://t.co/TwwAzPIUgK pic.twitter.com/5oX6lWC8Zk