Мощната буря „Фридерике“, на места с пориви на вятъра от над 200 км/ч, отне вчера живота на най-малко десет души в четири страни в Европа, съобщи ДПА.

Стихията предизвика на места сериозни смущения във въздушния и железопътния транспорт и взе жертви в Белгия, Холандия, Италия и Германия.

В Германия загинаха шестима души

при инциденти, предизвикани от бурята, предаде Франс прес. 59-годишен мъж загина в къмпинга „Емерих“ в Северен Рейн – Вестфалия, премазан от дърво, повалено от силния вятър. Шофьор на камион на 68 години загина при катастрофа, а пожарникар загуби живота си по време на служба в същата провинция. Негов колега загина в Тюрингия.

В Бранденбург загина шофьор на камион при пътен инцидент, предизвикан от силния вятър. Водач на автомобил загуби контрол над колата си и се блъсна в тежкотоварен камион в Мекленбург – Предна Померания и също загуби живота си.

В Холандия паднали дървета убиха двама мъже по на 62 години в град Зволе и град Енсхеде. В южните предградия на белгийската столица Брюксел една жена беше премазана от дърво, паднало върху колата ѝ. В Италия загина мъж, съборен от коня си от вятъра.

High winds blasted the Netherlands earlier today, as a powerful storm lashed parts of northern Europe, killing at least four people. pic.twitter.com/ROak64oZqv