Бившият руски разузнавач Сергей Скрипал е в критично състояние, след като бил изложен на досег с неизвестно вещество във Великобритания, съобщи Би Би Си.

Британската полиция съобщи за сериозен инцидент в търговски център в Солсбъри, графство Уилтшър, Югозападна Англия.

