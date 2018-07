Властите в Австрия ще взимат по 840 евро от мигрантите, предстои да проверяват съдържанието на мобилните устройства, както и да вкарват в ареста нелегалните, които игнорират забраната за пребиваване в Австрия.

Долната камара на австрийския парламент прие в четвъртък поправки в закона за правното положение на чуждите граждани.

За затягането на закона единодушно гласуваха депутатите от управляващата коалиция на консервативната Народна партия и крайнодясната Партия на свободата.

Новите поправки в закона за правното положение на чуждите граждани бяха разработени по инициатива на вътрешното министерство. През юни те бяха съгласувани с парламентарната комисия по външните работи.

