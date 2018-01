Близо шестгодишният престой на Джулиан Асандж в посолството на Еквадор в Лондон е опасно както за физическото, така и за психическото му здраве, сочат резултатите от последния му медицински преглед, цитирани от Тhe Guardian.

Той е извършен от двама медици през октомври в рамките на общо 20 часа за 3 дни.

„Макар и резултатите от прегледа му да са защитени от поверителността между лекар и пациент, професионалното ни мнение е, че продължителното му задържане е физически и психически опасно за него и е в явно нарушение на човешкото му право за достъп до здравеопазване“, резюмираха двамата лекуващи.

В изявлението си Сондра Кросби и Брок Крисхолм подновиха и призивите да бъде осигурен на Асанж безопасен достъп до болнично заведение.

Отправена е и молба към Британската медицинска асоциация и други организации да лобират правителството на Обединеното кралство, за да предостави то на Асанж необходимите здравни грижи.

„Проверката ни констатира, че той не е получавал достъп до слънчева светлина, излагане на подходяща вентилация и външна среда повече от пет години и половина, което е повлияло значително на физическото и менталното му здраве“, обобщиха Кросби и Крисхолм.

През 2016-та „Уикилийкс“ публикуваха медицинска документация за учредителя си, в която бяха посочени почти същите животозастрашаващи фактори за умственото му здраве.

The ongoing six-year confinement of WikiLeaks founder Julian Assange in London's Ecuadorian embassy is dangerous to his health, doctors say https://t.co/dG7KiMtQYU pic.twitter.com/6aLxxmfnJQ