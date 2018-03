Бившият каталунски лидер Карлес Пучдемон, който е издирван от испанската полиция по обвинения в подстрекателство към бунт, е бил задържан днес от германската полиция, съобщиха световните агенции.

Пучдемон е задържан при пресичането на германско-датската граница на път от Финландия към Белгия, съобщи адвокатът му Жауме Алонсо Куевиляс.

Полицията в северногерманския град Кил потвърди, че испанският политик е в ареста.

"Прокуратурата ще вземе решение за евентуалната му екстрадиция", съобщи говорител на правоохранителните органи.

Испанският върховен съд издаде в петък нова международна заповед за арест на избягалия в Белгия Пучдемон и редица негови сподвижници, които също се укриват от правосъдието.

