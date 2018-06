С решението за Турция, прието вчера в Съвета по общите въпроси, ЕС декларира, че няма да спази споразумението от 18 март за бежанците. Това заяви днес в „Туитър” турският министър по европейските въпроси и главен преговарящ Йомер Челик.

Според него решението за Турция е показател за двуличието и предубедеността на Европейския съюз.

„Анкара не приема опитите за обвързване на процеса на евроинтеграцията на Турция с някакви нови условия в светлината на концепцията за разширяването на ЕС. Подобни решения не могат да попречат или променят статута на Турция като страна кандидат за член на ЕС“, пише Челик.

В заключителния документ от вчерашното заседание на Съвета на ЕС се посочва, че „Турция се отдалечава от ЕС, преговорите за членството практически в задънена улица и е невъзможно да се разглеждат отваряне или затваряне на нови глави“. Подчертано е, че работата по актуализирането на Митническия съюз е спряно. Освен това Съветът е особено разтревожен заради продължаващото и смущаващо отстъпление от върховенството на закона и фундаменталните права, в т.ч. свободата на изразяването.

Турският министър по европейските въпроси и главен преговарящ Йомер Челик смята, че документът е пълен с противоречия, много далеч е от истината и показва липсата на визия.

„След опита за преврат от 15 юли 2016 г. Турция не получи очакваната подкрепа на страните от ЕС и вместо това те продължават да подлагат на критика мерките, които прилагаме срещу тероризма. Точно след финала на изборите у нас, когато започваме нова ера на реформите с въвеждането на президентската система на управление, този документ показва колко Европа е предубедена към Турция”, посочва Челик.

„От една страна, в него се изразява тревога за върховенството на закона, но от друга, никой не коментира двамата гръцки военни и гражданите на ЕС, предадени на турската съдебна система. ЕС ни призовава за съвместни действия в сферата на външната и политиката по сигурността, но членовете му не изразяват последователно и хуманно отношение във връзка с трагедии като тази в Палестина. Страните, които демонстрират политика на сдържаност срещу зверствата на Израел, не могат да ни дават уроци”, категоричен е Челик.

Според него не е възможно да се възприеме сериозно подходът на ЕС, основан на елементарната солидарност на съседите, когато става дума за отношенията между Турция и Гърция, и за Кипърския въпрос. Той определя европейския подход като пристрастен, несправедлив и далеч от обективността.

Челик подчертава, че с вчерашния си заключителен документ ЕС се отказва от ангажиментите си по сделката за бежанците и няма да ги спази. ЕС се ръководи само от личния си интерес в областта на тероризма, транспорта, енергетиката и не вижда в Турция ключов партньор.

Според Челик е абсурдно именно държави, в които управляват крайно-десни, да твърдят, че Турция се отдалечава от ЕС. По думите му позицията на Австрия се е превърнала в общоевропейска.

„Ние искаме да бъдем член на ЕС, който представлява Европа на ценностите, но не и на съюз, в който крайната десница е на власт”, пише Йомер Челик.

Yesterday’s EU General Affairs Council Conclusions is of historic nature as it displays how far the collective mind of the EU is confused.