Почти три години, след като германският канцлер Ангела Меркел реши да даде убежище на над 1 милион имигранти, нейното дръзко решение се връща като бумеранг, а опонентите ѝ в страната и в чужбина надушват кръв.

Американският президент Доналд Тръмп, който е труден партньор, открито атакува Меркел по въпросите свързани с миграцията и написа в „Туитър”, че „германският народ се обръща против лидерите си”.

Мигранти, прогонени в Сахара

Бойко Борисов: Няма да приемем връщане на мигранти

Брюксел свиква спешна среща на върха заради миграцията

На срещата на държавните и правителствените глави на държавите от ЕС на 28 и 29 май в Брюксел на канцлера ще ѝ се наложи да се бори за разрешаването на този ключов проблем, ако иска да остане на власт.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия” от доста време обявява, че „Меркел трябва да си ходи” без особен резултат, но сега именно съюзниците на канцлера от Християнсоциалния съюз (ХСС) се заиграват с тази идея.

Лидерът на ХСС и министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер, отправи открито предизвикателство, като се съюзи с твърдите противници на имиграцията от Австрия, Унгария и Италия.

Зеехофер заплаши да се противопостави на Меркел и да нареди на полицията от следващата седмица да връща търсещите закрила имигранти, които са се регистрирали в друга страна от ЕС, освен ако канцлерът не постигне съгласие с останалите лидери на страните-членки как да се справят с проблема.

Такова ясно пренебрежение не дава голям избор на Меркел. Тя трябва да отстрани Зеехофер от властта, което обаче ще доведе до разцепление на коалицията между Християндемократическия съюз (ХДС) и ХСС. Това ще коства на канцлера нестабилното и крехко мнозинство, което тя успя да създаде след неочаквано слабото представяне на партията ѝ на изборите през септември.

Меркел преди доста време измести своята ХДС в политическия център, но сега попадна под „удари от дясно”, заяви лидерът на левицата Бернд Риксингер, който наблюдава зрелището отстрани.

Другият зрител е водачът на Свободната демократическа партия Кристиан Линднер, който посочва, че канцлерът „драматично е загубила на авторитета си”, а ХСС заплашва да „държи като заложник целия континент”.

В светлината на нарастващия страх от правителствена криза ХСС и ХДС започнаха да говорят за „общото бъдеще”, но основният проблем между двете партии остава неразрешен.

На фона на хаоса в политиката „Билд” се обърна към Меркел с думите, че нейната политическа смърт е близка, особено предвид всекидневните случай на криминални престъпения на имигранти в Германия и скандалите за корупция на администрацията на бежанските центрове.

Меркел вече влезе в конфликт и със социалдемократите, другият ѝ коалиционен партньор във властта, с подкрепата си към френския президент и неговите реформи за ЕС.

Седмичната анкета на „Шпигел” обаче отбеляза един парадокс – повечето германски гласоподаватели искат „Mutti” (мама) да ги управлява, въпреки че не са съгласни с политиката ѝ спрямо имиграцията.

Сега канцлерът се опитва да постигне „двустранни, тристранни и многостранни” сделки с другите страни-членки на ЕС, включително и с италианското дясно популистко правителство, но трябва да работи бързо, защото има дни за неща, които при други обстоятелства биха отнели години.

В последните седмици Италия нажежи обстановката, като отказа да приеме два кораба със имигранти на борда.

В този разделен ЕС изглежда, че най-близкият съюзник на Меркел сега е страстният защитник на европейските ценности Еманюел Макрон, който краде мястото под прожекторите на някогашната „Кралица на Европа” и така се налага като новия водещ глас в общността.

Изглежда най-лошата криза, пред която Меркел ще се изправи е резултат от нейното решение в средата на 2015 г. да отвори германските граници за предимно мюсюлманките бежанци, които бягаха от войната и мизерията в страни като Сирия, Ирак и Афганистан.

Пристигналите повече от един милион имигранти запалиха искрата, която издигна антимюсюлманската „Алтернатива за Германия”, за сметка на установените партии.

Кризата или ще бъде преодоляна, или ще стигне до грозен финал през следващите дни, който германската преса нарича „краят на играта”.

Не се знае дали Зеехофер ще се отдръпне от пропастта, но на този етап всички сценарии за развитие изглеждат възможни.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!