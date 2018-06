Около 20 хиляди граждани се събраха в неделя следобед в Битоля на протестния марш, организиран от основната македонска опозиционна партия ВМРО-ДПМНЕ срещу промяната на конституционното име на страната, пише приближеното към бившето ръководство на ВМРО-ДПМНЕ скопско електронно издание „Курир“.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА В ГАЛЕРИЯТА НИ

Голям брой поддръжници и членове на ВМРО-ДПМНЕ, както и граждани, които силно се противопоставят на политиката на управляващото правителство, се присъединиха към ръководството на ВМРО-ДПМНЕ на протестния марш в Битоля след подписването на споразумението с Гърция преди няколко часа.

Името на Македония - потенциална териториална претенция към нас, според Петков

Президентът на Македония: няма да подпиша договора за промяната на името

Маршът се води от председателя на партията Християн Микоски.

„Не преставайте да употребявате името Македония“, призова Мицкоски.

Мицкоски заяви, че на днешния ден, на който се навършват 28 години от основаването на ВМРО-ДПМНЕ, Македония е обхваната от "силен ураган".

Подписването на договора за новото име Република северна Македония е "срамна капитулация на държавата", заяви опозиционният лидер, като добави, че докато премиерът Зоран Заев се снима, "южните" /гърците/ празнуват.

Разбраха се: името е Република Северна Македония

Хиляди македонци поискаха предсрочни избори с протест

„Македония е основната причина за всяка наша стъпка и действие. Нашите предци са дали живота си за независима Македония", каза Мицкоски. Той заяви още веднъж, че за никаква цена няма да подкрепи това "срамно дело" и няма да подкрепи промяна на конституцията.

"Ще дойде време, когато ще се отговаря за тази капитулация, която сервираха на страната", заяви Мицкоски.

Anti-government rally in #bitola #macedonia People protesting deal with #greece on the country’s new name. pic.twitter.com/5pXo2MFif5