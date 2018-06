ЕС ще започне процес на разрешаване на споровете в СТО, тъй като обявените от САЩ мерки за стоманата и алуминия напълно противоречат на договорените международни правила, обяви на пресконференция еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом.

Решението на САЩ да въведат мита за вноса от ЕС на алуминий и стомана е опасна игра, която може да засегне икономическото възстановяване, посочи тя.

Отговорът на света за митата на Тръмп

Това решение отслабва трансатлантическото сътрудничество и световната търговия, допълни еврокомисарят.

"We will now trigger a dispute settlement case at the WTO, since the US measures on steel and aluminium clearly go against agreed international rules" @MalmstromEU #EUTrade https://t.co/P7xb6seTxj

Исторически със САЩ сме приятели, но е ясно, че решения като оттеглянето от Парижкото споразумение и от ядреното споразумение с Иран, въвеждането на митата, са свидетелство за охладняване на отношенията, каза Малмстрьом.

"Не сме в търговска война, но сме в много трудно положение. Не желаем задълбочаване на спора, но е необходимо да отговорим", подчерта тя.

Туск в София: С приятели като Тръмп не ни трябват врагове

Тръмп отговори на Туск: ЕС е ужасен към САЩ

Министър-председателят на Великобритания Тереза Мей разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп

заради неговото „неоправдано решение“ да въведе вносни мита за стоманата и алуминия, съобщи "Politico".

Дълбоко съм разочарована от неоправданото решение на САЩ да наложи мита върху вноса на стомана и алуминий от ЕС, заяви Мей. ЕС, САЩ и Великобритания са близки съюзници и винаги са подкрепяли ценностите на откритата и справедлива търговия по света, допълни тя.

Нашите стоманена и алуминиева индустрии са много важни за Великобритания, но те помагат и на американската индустрия, включително и за отбранителните проекти, които засилват националната сигурност на САЩ, отбеляза Мей. и допълни, че Великобритания и ЕС „трябва да бъдат за постоянно изключени от тарифите“.

Американският президент Доналд Тръмп изрази днес недоволство срещу канадските „рестриктивни“ търговски практики, след като Отава обяви ответни мерки на въведените мита за алуминий и стомана.

„Канада се отнася лошо твърде дълго с нашия земеделски бизнес и с фермерите ни“, написа Тръмп в Туитър.

„Високи рестрикции върху търговията! Те трябва да отворят своите пазари и да свалят бариерите си! Те отчитат много висок излишък заради търговията с нас“, пише Тръмп.

Неговият коментар идва, след като министър-председателят на Канада – Джъстин Трюдо призова Вашингтон за това „здравият разум да победи“.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?