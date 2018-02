Руският президент Владимир Путин похвали в понеделник „социалната, литературната и журналистическата дейност” на редактор на ултранационалистически, антисемитски вестник, който призовава за нова Студена война.

Държавният глава на Русия изпрати телеграма на журналиста и писател Александър Проханов, за да го поздрави на 80-ия му рожден ден.

Путин не се уплаши от леда, потопи се в замръзнало езеро за Богоявление

Путин в откровено интервю: Не живеехме богато

Путин се пошегува: Обиден съм, че не съм в „кремълския списък“ на САЩ

„Вие извървяхте голям професионален път, намерихте вашето призвание в журналистиката, активните обществени, литературни и журналистически дейности, винаги оставайки ангажиран със своите граждански принципи и идеали”, гласи посланието на Путин, публикувано на уебсайта на Кремъл.

Проханов е главен редактор на най-десния вестник „Завтра“, който основава през 1993 г.

През 2014 г. той обвини евреите в подкрепа за антируските протестиращи в Украйна като „ускоряващи втори Холокост” с подкрепа за „фашистки” западни реформатори.

Герой от еврейски произход в най-продавания роман на Проханов „Г-н Хексоген“ казва, че евреите планират да вземат кръвта и органите на здравите руснаци и да ги продадат на медицински центрове в Израел.

Според Проханов Русия не се нуждае от нови паметници на съветския диктатор Йосиф Сталин, защото „уникалната червена цивилизация” е толкова голяма, че не са необходими допълнителни мемоари.

„Страхувам се, че съм заинтересован от Студена война със Запада”, казва Проханов пред „Ню Йорк Таймс” през 2014 г. в разгара на украинския конфликт.

„Бях много търпелив, чаках 20 години, направих всичко възможно, за да започне тази война, работех ден и нощ”, подчерта тогава писателят.

The Russian ultranationalist Alexander Prokhanov bleary-eyed today in Hotel in Donetsk. pic.twitter.com/kG2AP1eu8U