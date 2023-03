В Мексико е арестувано 14-годишно момче за осем поръчкови убийства

М ексиканските власти са арестували 14-годишно момче с прякор "Ел Чапито" за свързаното с наркотици убийство на осем души близо до столицата Мексико, съобщи федералното министерство за обществена сигурност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Mexican authorities have arrested a 14-year-old boy nicknamed “El Chapito” for the drug-related killing of eight people near Mexico City, reportedly during a birthday partyhttps://t.co/Iown76R0zL