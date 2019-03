Т урският президент Реджеп Ердоган официално откри за туристи руините на най-стария храм в света.

„Турция е един открит музей”, заяви държавният глава по време на церемонията, която се състоя в археологическия комплекс Гьобекли тепе, разположен в югоизточната провинция Шанлъурфа.

Ердоган подчерта, че археологическите проучвания трябва да бъдат рекламирани, за да се помогне за разкриването на още исторически артефакти и комплекси в Анадолския регион.

Най-старият храм в света е датиран на около 12 000 години. Той беше включен във Временния списък на Световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2011 година. През юни миналата година комплексът официално беше вписан в Списъка със Световното културно наследство на световната организация.

Според турския президент разкопките допринасят за общата културна съкровищница на човечеството. Ердоган беше категоричен, че археологическият комплекс вече се е превърнал в „особено важно указание”, което показва дълбоките корени на анадолската цивилизация.

А турският министър на културата Мехмет Нури Ерсой заяви, че Гьобекли тепе определя Анадола като люлката на цивилизацията.

„Тези стилизирани човешки символи, огромните животински барелефи и архитектурните структури в Гьобекли тепе опровергаха голяма част от това, което си мислехме, че знаем за света на археологията и историята”, каза Ерсой.

Древните руини са открити през 1963 година от съвместен екип изследователи от университетите от Истанбул и Чикаго. Оттогава разкопките не са прекъсвали. Германският археологически институт и музеят в Шанлъурфа си сътрудничат по проекта от 1995 година. Именно германо-турският екип от археолози открива Т-образните обелиски от Неолитната ера с височина от 3 до 6 метра, които тежат между 40 и 60 тона, и са считани за най-древната част на комплекса.

The shelter construction at Göbeklitepe is undertaken as part of the 'Revitalization of History in Şanlıurfa' Project which is co-financed by the EU and implemented by the Ministry of Industry and Technology of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/gDnKbXj6X6