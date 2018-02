Лия Лабел, която е дъщеря на една от вокалистките на "Тоника", и съпругът й бившият баскетболист от NBA Ръсел Бътлър загинаха при катастрофа в Лос Анджелис, съобщава "Дейли Мейл”.

Какво написаха певци за Лия Лабел

38-годишният баскетболист е загубил контрол над джипа си „Рейдж Роувър”. Първо се е ударил в бордюр, а после се е преобърнал. Според полицията причината е, че е карал с двойно по-висока скорост, предаде Independent.

ВИЖТЕ АРТИСТИЧНИЯ ЖИВОТ НА ЛИЯ В СНИМКИ

Лия Лабел е единственото дете на звездата от „Тоника” Анастасия Бинчева-Сия и вокалът на групата „Сребърни гривни” Трошан Владовски. Тя е родена на 8 септември 1986 г. в Торонто, където родителите й имигрират през 1979-а. Израснала е в Сиатъл. Учила е в колежа Бъркли и е участвала в American Idol, където стига до финала. Тя е RnB певица.

Leah LaBelle mourned by Pharrell, JoJo, Fantasia & more after fatal car crash with husband Rasual Butler 💔 https://t.co/TSfNyR0yeH — billboard (@billboard) January 31, 2018

Бътлър има 13 сезона в NBA - от 2002 до 2016 г.

31-годишната Лия стига до 12-ото място на шоуто през 2004 г.

Легендите от NBA, включително и Коби Брайън изразиха почитта си към починалата двойка.

I’m heartbroken over the passing of @leahlabelle 💔😔 So so talented. pic.twitter.com/zDGwYNqhIB — SpaceOdditykelly (@SpaceOddityKell) January 31, 2018

Първата солистка на „Тоника” Анастасия Бинчева от години живее в САЩ. Червенокосата певица се е връщала в България, често за почивка. Преди 6 години тя споделя, че работа като директор в Европейски център по естетика. "Правя кастинги и набирам хора, които да обучаваме за работа като масажисти и козметици”, споделя изпълнителката пред BGestrada.com.

Тя все още поддържа връзка с бившия си съпруг Трошан Владовски покрай дъщеря им Лия, но не се виждат, тъй като той живее извън Сиатъл. Сия разкрива, че след разводът им Трошан не се е женил отново.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още интересни новини последвайте страницата ни в Instagram