109 са вече потвърдените жертви след изригването на вулкана Фуего в Гватемала. Други 200 се смятат за изчезнали, предаде Nova.

Шансовете да бъдат намерени живи хора са сведени вече до минимум, тъй като издирвателните операции са преустановени заради опасните условия.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ПОСТРАДАЛИТЕ СЕЛА В ГВАТЕМАЛА

12 000 души са евакуирани, но стихията е засегнала над 1,7 милиона души. Междувременно в страната започна разследване дали процедурите по евакуация на населението в района на вулкана са били спазени.

Today The Guatemala Fuego Volcano

Erupted. At Least Six Dead and Over 20 Injured.

La Aurora Airport In Guatemala Is Now Closed Due to Volcanic Ash. Flights to USA Have Now Being Cancelled.



