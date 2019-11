Рекордно наводнение във Венеция

Д ве жертви взеха наводненията във Венеция, съобщава италианската телевизия Скай Ти Джи 24.

Най-малко един човек е бил убит от токов удар в наводнената си къща.

В града не работят телефоните, а кметът Луиджи Бруняро поиска да бъде обявено бедствено положение. Жителите и туристите са призовани да не излизат навън.

За днес се прогнозира покачване на водното ниво до 160 сантиметра, след като вчера вечерта то беше 187 сантиметра, след което започна да спада.

Какво се случи

Мощни дъждове засегнаха Италия, като най-тежко засегнатите райони бяха на юг и Венеция, където имаше широко наводнение.

Нивото на водата във Венеция се повиши до 183 сантиметра и повече от 80% от града е наводнен, предаде ТАСС, цитирайки агенция АНСА.

Градските власти са готови да обявят извънредно положение.

Наводнена е и прочутата базилика на площад "Сан Марко".

По-високо ниво на водата - 190 см - е регистрирано само през 1966 г., когато наводнения има и в други италиански градове, включително Флоренция.

"Този път преживяваме истинска катастрофа и няма как да няма щети", каза кметът на Венеция Луиджи Бруняро.

На жителите на града им е препоръчано, ако могат, да не излизат на улицата.

WATCH: Shocking video shows people wading through more than 4 feet of water in Venice, Italy, during floods that left the city's historic basilica and many of its squares underwater. https://t.co/Ys5BJeUSIM pic.twitter.com/HgMHVcaj9T — CBS News (@CBSNews) 13 ноември 2019 г.

Обилните валежи затвориха училища в няколко южни градове, включително Таранто, Бриндизи и Матера, както и сицилианските градове Позало и Ното, според националната метеорологична служба.

В Матера, тазгодишната Европейска столица на културата, торнадо предизвика падане на дървета и лампи, като повреди многобройни покриви и сгради. Няма съобщения за пострадали.

#UPDATE Venice is hit by the highest tide in more than 50 years, with tourists wading through flooded streets to seek shelter as a fierce wind whips up waves in St. Mark's Square https://t.co/s9OtTTlak4 pic.twitter.com/kttzWHdDpE — AFP news agency (@AFP) 13 ноември 2019 г.

Във Венеция прочутият площад "Сан Марко" беше потопен поради изключително интензивните високи води, които се очакваше да надхвърлят 1,4 метра.

Площадът е особено засегнат от приливите и отливите, тъй като е разположен в една от най-ниските части на града.

Пиерпаоло Кампострини, член на съвета на базиликата "Сан Марко", заяви, че мащабът на наводнението днес е бил виждан само пет пъти в дългата история на базиликата, чието строителство започва през 828 г. и която е възстановена след пожар през 1063 година.

Т. нар. "висока вода" е явление, характерно за Венеция, разположена на няколко острова в лагуна на Адриатическо море. Феноменът е свързан с повишаване на морското равнище, обикновено през есента и пролетта, зависи също от фазите на Луната и приливите. Този път нивото на водата се вдигна и от проливните дъждове и духащия от морето вятър.

Мощна буря удари и Гърция

Затворени училища, наводнени улици, паднали дървета и свлачища в много части на Гърция предизвика бурята "Виктория", която вчера удари страната, засегнала Крит и островите в Йонийско море. Особено потърпевш е остров Корфу, където днес училищата са затворени, съобщи МИА.

Поради силните ветрове корабите на острова останаха закотвени в пристанищата, а силен дъжд предизвика наводнения и проблеми с улиците. Кметовете на общини на Корфу, късно снощи, на извънредно заседание и в координация с директорите на училищата, решиха днес да затворят основните и средните училища.

Бурята засегна и други острови в Йонийско море, Закинтос и Кефалония, причинявайки проблеми и щети по улиците и на домовете.

Най-голямо количество дъжд беше регистрирано от Гръцката национална обсерватория на остров Итака вчера, където за около 8 часа паднаха 71 сантиметра на квадратен метър.

Вчерашната буря засегна остров Крит и Атина късно снощи. Проливен дъжд тази сутрин създаде проблеми по улиците на гръцката столица

