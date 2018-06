Официално съобщеният брой на загинали или изчезнали при изригването на вулкана Фуего в Гватемала е 25 души.

Изригването засегна над 2,5 милиона души около един от най-активните вулкани на Земята. Затворена бе аерогара "Аурора" в столицата Гватемала.

При изригването на вулкана Фуего загинаха шестима, а 20 бяха ранени, но броят на загиналите се увеличи.

WTF... This is what people in #Guatemala 🇬🇹 saw after the Fuego volcano erupted less than an hour ago.



