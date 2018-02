Руският президент Владимир Путин заяви, че все няма смартфон, след като миналата година разкри, че не се интересува да се присъедини към социалните мрежи.

На среща с учени Путин направи признание в отговор на Михаил Ковалчук, ръководител на Института за ядрени изследвания "Курчатов".

"Всеки има смартфон, а смартфонът хаби толкова много енергия, че може да кипне един литър вода", каза Ковалчук.



"Казвате, че всеки има смартфон, но аз нямам и вие нямате, а ако водата е чиста, тогава не е нужно да я кипваш", заяви държавният глава на Русия, предизвиквайки смях в публиката.

Путин, който е на 65 години, не за първи път признава технологичното си невежество. Миналата година, на среща с ученици, той им каза, че едва използва интернет, след като му беше зададен въпросът дали влиза в "Инстаграм" и други социални мрежи в свободното си време.

"Аз лично на практика не използвам това", каза Путин за интернет, като добави, че членове на неговия персонал работят онлайн. "Тежкият ми работен ден завършва толкова късно, че не ми е до "Инстаграм".

В началото на тази седмица държавният глава на Русия се пошегува, че ако не успее да спечели президентските избори на 18 март може да работи като оператор на комбайн. Това стана, докато му показваха нов виртуален симулатор на земеделска машина – вижте във видеото.

Путин е в пълен контраст с 52-годишния премиер Дмитрий Медведев, който често може да бъде видян с айфон в ръка и редовно поставя собствени снимки на официалната си страница в "Инстаграм".

В миналото Путин е заявявал, че интернет е "специален проект на ЦРУ" и "половината е порнография".

Путин инициира суровите мерки срещу онлайн свободата в Русия, въвеждайки закони, които позволяват блокиране на сайтове без съдебна заповед и преследване на нарастващ брой хора за публикуване в мрежата. Само през миналата година за това бяха осъдени на затвор 43 души.

И все пак, може би заради невежеството по въпроса на Путин, интернет остава едно от малкото пространства за свободни политически дебати в Русия, а най-големият критик на Кремъл, Алексей Навални печели последователи с видеоклипове в социалните мрежи.

