Цунами връхлетя индонезийските острови Ява и Суматра, най-малко 62 души са загинали, стотици са ранени.

Огромната вълна се е образувала след подводно свличане, причинено от изригването на вулкана Анак Кракатау, съобщи Ройтерс.

Стотици домове са сериозно повредени от вълната, заляла бреговете на Зондския пролив снощи.

Властите предупредиха жителите и туристите в крайбрежните зони около пролива да стоят далече от плажовете, като предупреждението остава в сила до 25 декември.

"Моля не се приближавайте до плажовете около Зондския пролив. Тези, които са евакуирани, моля да се не се връщат все още", призова Рахмат Трийоно, официален представител на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика.

Телевизиите показват кадри с блокирани от отломки пътища, преобърнати коли и съборени дървета. Водата е отнесла сцена на открито, на която свирела рок група. Най-малко един от музикантите е загинал, а други са изчезнали.

