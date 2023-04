Чрез компютърни симулации: Тайван упражнява прихващане на китайски военни кораби

Т айванските военни ще се упражняват в прихващане на военни кораби и борба с китайска блокада на острова по време на годишните военни симулации през юли, съобщиха от Министерството на отбраната, предаде АФП.

Ежегодните учения "Хан Куан" (Ханска слава) ще бъдат разделени на компютърни военни игри през май, посветени на "различни възможни действия при нахлуване на врага в Тайван", и частични учения с бойна стрелба през юли, заяви министерството.

"Сценариите ни се основават на настоящите заплахи на врага да нахлуе в Тайван и на неотдавнашните му военни учения, които тормозят Тайван", заяви генерал-майор Лин Уенхуан пред репортери, когато бе попитан дали китайският самолетоносач "Шандун" ще участва в тазгодишните сценарии.

Самолетоносачът беше използван от Пекин по време на военни учения този месец, симулиращи целенасочени удари и блокада на Тайван.

Петдневните учения през юли ще спомогнат за укрепване на способността на Тайван да прихваща китайския военноморски и десантен флот, каза Лин.

Военните ще тренират и "съвместна борба с блокадата на основните външни водни пътища, за да поддържат безопасността на морските транспортни маршрути и да противодействат на блокадата на противника", каза той.

Тайван също така включи уроците от руското нахлуване в Украйна в миналогодишните учения "Хан Куан" и планира да го направи отново, заявиха от министерството.

