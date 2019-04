Б ългария остава на 111-о място по свобода на медиите. Това показва годишният Индекс на свободата, съставен от международната неправителствена организация “Репортери без граници”.

Както през 2018 г. България заема 111-о място, между Етиопия, която имат същия индекс като нашата страна (35.11) и Мали, която е на 112-о място. Класирани са общо 180 държави. На първите 3 места са три скандинавски страни – Норвегия, Финландия и Швеция. Последното място е за Туркменистан.

В краткото описание на положението в България се казва: “Зачестили физически атаки. Сговарянето между медии, властите и олигарси остава непроменено, докато физическите нападения срещу журналисти се увеличават”.

В доклада се отбелязва убийството на журналистката Виктория Маринова от Русе наред с убийствата на още двама журналисти, които разтърсиха ЕС: “Убийствата на трима журналисти в Малта, Словакия и България за период от няколко месеца накараха света да осъзнае, че Европа вече не е обетована земя за журналисти”.

Вечният "конкурент“ на България във всички подобни класации, с които ни сравняват, Румъния също регистрира отстъпление от свободата на словото. Страната губи три позиции и се нарежда на 47 място, което е далеч преди България.

В доклада се отбелязва, че журналистите по света все по-често са обект на насилие.

Омразата, насаждана към съсловието от страна на политици популисти и авторитарни лидери се превръща във физически атаки по целия свят, констатира организацията Репортери без граници в годишния си доклад. Също така, броят на страните по света, в които журналистите могат да работят спокойно намалява, пише в доклада.

В две африкански страни е регистрирано значително подобряване на ситуацията. Етиопия напредва с 40 места до 110 място и застава точно пред България, а Гамбия се покачва с 30 места и вече е 92-а.

В едва 24% от страните, обхванати от индекса, ситуацията със свободата на словото може да бъде определена като добра или много добра, при 26% миналата година. Съединените щати са паднали с три места до 48-о място заради враждебния климат, дължащ се и на реториката, налагана от президента Доналд Тръмп. Никога досега американските журналисти не са били обект на толкова много смъртни заплахи и не са се обръщали към частни охранителни фирми за защита, се посочва в доклада.

