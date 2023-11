Бурята "Киърън" взе 7 жертви в Белгия, сред тях е и 5-годишно дете

Б урята "Киърън", която връхлетя в четвъртък Западна Европа, отне живота на най-малко седем души, сред които 5-годишно дете в Белгия.

Стихията причини и транспортни проблеми, предаде Франс прес.

Бурята "Киърън" връхлетя Франция, взе жертва

Заради бурята бяха затворени пристанища и анулирани полети.

#MORE The powerful storm Ciaran hit the north-west of France and the south-west of England overnight before moving on to the Netherlands, Belgium and Germany on Thursday, leaving at least seven people dead and several injured, authorities said.https://t.co/eZCIf6mHGq