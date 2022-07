Касапинът от Плейнфийлд Ед Гейн - истинският „Психо”, вдъхновил Хичкок

Ч есто холивудските истории са вдъхновени от реални събития. Ужасяващи психопати се появяват на екрана и приковават вниманието на зрителя с бруталните си престъпления. Шокиращо е, но понякога зад украсените сюжетни линии и сложни характери се крият истински злодеи.

Актьорът Антъни Пъркинс брилянтно се превъплъщава в един от тези образи. Той изиграва Норман Бейтс - зловещ собственик на мотел във филма на великия майстор на трилъра и хоръра Алфред Хичкок „Психо”. Учтивият, красив, но и зловещ герой осигурява на създателите си шест филма и петсезонен телевизионен сериал.

Но кой всъщност е човекът, вдъхновил този брутален образ?

Оригиналният филм „Психо” е базиран на книгата на Робърт Блох от 1959 година със същото заглавие. Авторът се вдъхновява за своя герой от Ед Гейн, останал в историята с прозвищата „Гробарят от Плейнфийлд” или „Касапинът от Плейнфийлд”. Вдъхновението сполетява Блох, след като чува по новините, че само на петдесетина мили от дома му в Уисконсин е арестуван брутален престъпник и сериен убиец, осквернител на гробове, който изработвал предмети от човешки части.

„Бях открил колко много въображаемият герой, който бях измислил, приличаше на истинския Ед Гейн както в откритите действия, така и в очевидната мотивация“, казва Робърт Блох за своя герой.

Сюжетът в „Психо”

Филмът разказва за младата секретарка Мариън Крейн, която бяга след кражба на пари от работодателя си. Тя отсяда в мотел Бейтс, където среща срамежливия Норман. Той е силно привлечен от нея. Това вбесява властната му майка. По-късно във филма е показано как Норман наднича към Мариън под душа през дупка, която е пробил в стената. След което младата жена е намушкана до смърт. Сцената с 45-секундното убийство във филма се превръща в една от най-известните в историята на киното. В крайна сметка публиката научава, че Норман има раздвоение на личността. Той е бил жестоко малтретиран като дете от майка си. Мъжът се облича в нейни дрехи и се превръща в нея, когато се появява злата му страна. Майката у Норман убива всяка жена, която другата му личност намира за привлекателна.

Отначало филмът е посрещнат от публиката със смесени чувства, но след четири номинации за Оскар и внушителните приходи от продажба на билети „Психо” е обявен за един от шедьоврите на Хичкок.

Кой е касапинът от Плейнфийлд

Ужасяващият Ед Гейн става известен на обществото през 1957 година, когато е арестуван за убийството на Бърнис Уордън в родния си град Плейнфийлд, Уисконсин. Бърнис е собственичка на железария, която изчезва безследно, а Ед е последният човек, който е видян с нея. След като полицията тръгва по петите му, решава да претърси фермата, където живее. Там открива тялото на издирваната жена. Бърнис е застреляна, разчленена и обезглавена.

For years, Ed Gein holed up inside his dilapidated home in Plainfield, Wisconsin as he carefully skinned and dismembered his victims in order to fashion everything from a chair to a bodysuit The Texas chainsaw massacre is loosely based on his grizzly killings 👻👻👻 pic.twitter.com/dk3fHCqXNg