Русия нанесе масиран удар с високоточно оръжие по района в Сирия, откъдето преносим зенитно-ракетен комплекс свали руски щурмовик Су-25, при което бяха убити над 30 бойци на "Джебхат ан Нусра", съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"По района, контролиран от терористичната групировка "Джебхат ан Нусра", откъдето беше изстреляна ракета на преносим зенитно-ракетен комплекс по руския самолет Су-25, беше нанесен масиран удар с високоточно оръжие", съобщава руското министерство.

По данни, получени от прехващането на радиокомуникации, в резултат на удара са ликвидирани над 30 екстремисти. Най-малко 15 цивилни са били убити, съобщи днес базираната във Великобритания неправителствена организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека, цитирана от ДПА.

#Russian official position on #RuAF #Su25 shutdown (& its principal stance before) comes down to accusation of #US in anti-Russian acts and implicit call to 3rd parties to deny #US freedom of action. Russia may persuade #Turkey to burn further bridges with US over #Syria. pic.twitter.com/dzPPHCB0M2